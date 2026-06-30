Tepetlaoxtoc, Méx.-Las autoridades de los tres niveles de Gobierno cumplieron este martes el cuarto día del operativo para capturar al tigre de bengala que escapó del lugar donde era resguardado en el municipio de Tepetlaoxtoc.

El operativo se desarrolla bajo el Sistema de Comando de Incidentes con la participación de 85 elementos de dependencias federales, estatales y municipales, así como especialistas en manejo de fauna silvestre.

Protección Civil del Estado de México dio a conocer que se está haciendo uso de tecnología y equipo especializado para las labores de búsqueda y captura del ejemplar.

Protección Civil del Estado de México dio a conocer que se está haciendo uso de tecnología y equipo especializado. Foto: Especial

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Reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada de la zona del operativo, atender las indicaciones de las autoridades y evitar la difusión de información no confirmada.

La búsqueda del tigre se dio el pasado sábado, 27 de junio, cuando se emitió la alerta de que el felino había escapado del centro donde permanecía resguardado, en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan.

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El domingo 28, Protección Civil del Estado de México dio a conocer que el animal fue ubicado mediante un sobrevuelo con drones.

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Con esa referencia, los equipos concentraron las labores en el punto donde fue visto para seguir su rastro y organizar las acciones para su aseguramiento. Sin embargo, no ha sido capturado.

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