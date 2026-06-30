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La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen, recordó que la administración local habilitó escenarios y pantallas en el Monumento a la Revolución, El Caballito y el estacionamiento del Palacio de los Deportes, en donde además de ver el partido México-Ecuador, la población podrá celebrar con conciertos gratuitos de Cuisillos, Mi Banda el Mexicano y Grupo Cañaveral.
En entrevista con EL UNIVERSAL, López Bayghen señaló que para el festejo en el Ángel de la Independencia no habrá “mayor cosa de elencos”, por lo que invitó a los aficionados a disfrutar de los conciertos en estos otros tres puntos.
Explicó que el escenario que se habilitó en el estacionamiento del Palacio de los Deportes está pensado para acercar el partido y la celebración a la población del oriente de la CDMX pero también para quienes vienen del Estado de México.
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“Tenemos este dispositivo colocado para estar ahí en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, con un escenario nuevo, con pantalla, y va a estar Grupo Cañaveral; ahí esperamos que se lance sobre todo la banda que viene del oriente, no solamente del oriente de la ciudad sino su colindancia con el Estado de México, luego la verdad se hace tarde para regresar desde Reforma desde el Zócalo, por eso pusimos ese festival”, dijo.
Asimismo, invitó a quienes acudan a ver el partido al Zócalo o sus alrededores a quedarse en El Caballito a “disfrutar de la fiesta” con los Cuisillos, grupo que se presentará a las 21:00 horas.
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Mientras que en el Monumento a la Revolución, explicó, se instaló un escenario especialmente diseñado para familias y gente que acude con niños, por lo que en este punto el ambiente será familiar, con un concierto de Triciclo Circus Band a las 17:40 horas y otro de Mi Banda El Mexicano a las 21:00 horas.
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La secretaria explicó que en todas las pantallas que van a estar colocadas desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora, se pondrán mensajes para avisar a la población sobre si el Zócalo ya está lleno, o los horarios del Metro y transporte público.
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¿A qué hora ver Mi Banda el Mexicano, Cañaveral y Cuisillos en CDMX luego del partido México-Ecuador?; conciertos serán gratuitos
vr/cr
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