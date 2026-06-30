Un joven de 18 años y un niño de 10 fueron asesinados a balazos la madrugada de este martes en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, en un ataque armado que también dejó a un hombre de 21 años lesionado; más tarde fueron detenidos dos sujetos por estos hechos.

Los hechos ocurrieron sobre Calle 2, a la altura del número 169, entre Avenida Norte, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, dos sujetos que viajaban en una motocicleta negra dispararon contra un hombre que se desplazaba en una motoneta y posteriormente huyeron del lugar.

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Paramédicos del CRUM atendieron a un hombre de 21 años con múltiples heridas por arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital.

En el sitio confirmaron la muerte de un joven de 18 años y de un menor de aproximadamente 10 años, quienes presentaban impactos de bala.

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Versiones de familiares y vecinos señalan que una de las víctimas había recibido amenazas por presuntos narcomenudistas de la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo con apoyo de personal de Base Cóndores, logrando la detención de dos hombres, identificados como Jesús y Carlos, quienes serán investigados por su probable participación en el ataque.

LL