La enfermera Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, fue localizada sin vida en el municipio de Ocuilan, Estado de México, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 21 de junio, cuando salió de su jornada laboral en un hospital ubicado en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

Este lunes, sus familiares realizaron un bloqueo en Periférico para exigir a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) avance en las tareas de la localización de la mujer.

Hoy, la FGJ-CDMX indicó que se estableció un polígono de búsqueda en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México.

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“En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, se realizaron recorridos que derivaron en la localización del cuerpo sin vida de una mujer joven sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua, municipio de OcuilAn, Estado de México”, indicó en una tarjeta informativa.

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía capitalina brindó acompañamiento a la familia para acudir al Servicio Médico Forense del Estado de México y realizar el reconocimiento oficial del cuerpo.

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Detienen a Joel Ricardo “N” por la desaparición de Fátima

Además, la FGJ-CDMX informó que desde el pasado 23 de junio está detenido Joel Ricardo “N”, señalado por su probable participación en la desaparición de la joven.

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La Fiscalía precisó que el sujeto fue detenido en flagrancia el 23 de junio y presentado ante un juez de control, quien calificó de legal la detención.

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“El Ministerio Público le formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

“A petición de la defensa, la audiencia fue diferida y continuará este martes 30 de junio a las 14:30 horas. Mientras tanto, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, expuso.

Detienen a Joel Ricardo “N” por la desaparición de Fátima. Foto: Especial

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