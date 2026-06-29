Familiares, amigos y compañeros la enfermera Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años, realizaron un bloqueo sobre Periférico Sur, a la altura del número 4121, para exigir avances en la investigación por su desaparición.

Alrededor de 50 personas se concentraron en la vialidad para demandar a las autoridades intensificar las labores de búsqueda de la joven, quien fue vista por última vez el pasado 21 de junio de 2026, al salir de su turno laboral en la zona del Centro Libanés, en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

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Bloquean Periférico Sur para exigir búsqueda de la enfermera Fátima Ozoara Cid desaparecida; demandan avances en la investigación. Foto: Especial

De acuerdo con la familia, se ha decidido mantener en reserva la identidad de los padres de la joven con el objetivo de proteger su privacidad durante el proceso de búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha oficial de búsqueda con los datos de identificación de Fátima y mantiene abierta la carpeta de investigación para dar con su paradero.

El bloqueo provoca afectaciones a la circulación en Periférico Sur.

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