El volumen de las lluvias registradas en toda la Ciudad de México durante este domingo 28 de junio fue de más de 42 millones de metros cúbicos, siendo las estaciones pluviométricas con mayor registro Estadio Azteca, en Coyoacán, con 65 milímetros; E.P. Reclusorio Sur, en Xochimilco, con 64.75 milímetros; así como San Pedro Mártir, La Joya y Bosque de Tlalpan, ubicadas en la alcaldía Tlalpan, dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En un comunicado, emitido esta mañana, la dependencia precisó que al corte de las 7:00 horas de este lunes, las brigadas de la Segiagua atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Indicó que para la atención del encharcamiento registrado en avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús La Joya, se movilizó equipo hidroneumático para mejorar el funcionamiento de la red. En el paso a desnivel de Pantitlán, ubicado en el cruce de la Avenida Pantitlán y el Eje 1 Norte la dependencia desplegó equipo de bombeo tipo hércules para agilizar el desalojo de agua.

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Asimismo, precisó que el encharcamiento en Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco sentido Oriente a poniente, en la alcaldía Iztacalco fue atendido por cuadrillas de la Segiagua con equipo de bombeo de emergencia.

Además, equipos de bombeo de emergencia atendieron el reporte de encharcamiento en la periferia del Hospital de Psiquiatría "IMSS San Fernando", ubicado en Av. San Fernando 201, colonia Toriello Guerra, Tlalpan.

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Hasta esta mañana, los niveles en presas, ríos y cauces se mantenían estables.

LL