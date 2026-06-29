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Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes provocaron anegaciones sobre avenida Gran Canal, antes de llegar a San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde al menos tres vehículos quedaron varados.
De acuerdo con los primeros reportes, el encharcamiento supera los 500 metros de longitud en los carriles con dirección a San Juan de Aragón, lo que ha complicado la circulación desde las primeras horas del día.
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Automovilistas y motociclistas han enfrentado dificultades para atravesar la zona, mientras algunos vehículos quedaron detenidos debido al nivel del agua.
Autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por avenida Gran Canal y utilizar como ruta alterna avenida Ingeniero Eduardo Molina.
LL
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