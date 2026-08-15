¿Qué da más miedo a la gente: fantasmas, demonios y brujas, o que sea la mamá, considerada una de las figuras más queridas y veneradas del mundo, quien haga todo lo posible para que sus hijos la pasen mal?

Pues el director Luis Urquiza (Obediencia perfecta) creó una historia titulada Amor de madre, en la que justo una mamá no sólo tiene atrapado a su propio hijo, sino que hará todo para vengarse de la expareja de él.

¿Exagerado? El cineasta recuerda entonces el caso ocurrido en abril pasado de una mujer que asesinó a su nuera a balazos en Polanco, hechos que quedaron grabados en una cámara de video.

“Esa es una historia de terror y, al final, es parte de la naturaleza humana”, comenta Urquiza.

Amor de madre se estrena hoy en Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror, con función en Cineteca Nacional de Xoco, para luego tener otra en la De las Artes el día 19.

Verónica Merchant (La mujer de nadie), Andrés Delgado (Un extraño enemigo) y Samantha Siqueiros (Velvet: el nuevo imperio) integran el elenco principal, estando acompañados por Roberto Sosa (Lolo).

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“La historia es sobre una madre que tiene a su hijo al parecer enfermo y usa ese gancho para que venga la exnovia a despedirse de él, pero entonces empieza a pasar de todo en esta locura”.

Amor de madre, con guión de David Mascareño, es la versión largo del cortometraje que en 2006 dirigió el mismo Urquiza. Pozos (Guanajuato) y una hacienda en Hidalgo fueron sede del rodaje que duró cuatro semanas, la mitad de uno promedio.

“Después de ese corto me quedé con las ganas de explorar más a la psique humana y aquí se dio la posibilidad para sumirnos en el suspenso y el terror; es una película que va a ir encontrando su caminito”, confía.

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El largometraje fue de los últimos proyectos apoyados por el Fidecine, fideicomiso extinto en el sexenio pasado, lo que retrasó la entrega de dinero y con ello a la posproducción.

La pandemia también fue factor para que los procesos pudieran continuar de manera tradicional. Por eso el lapso largo para llegar a la pantalla.

“Después de Macabro es meterla a otros festivales y comenzar a ver la distribución, la idea es poder llegar al próximo 10 de mayo”, comenta.

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El entrevistado ha sido productor de los filmes históricos Hidalgo, la historia jamás contada y Morelos y director de la serie Horario estelar.

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