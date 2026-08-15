“Todavía no vuelvo” es una frase que Decode, Kokeh, E.frsh, Kuri y Jay Marsen no sabían que tendrían que decir a sus familiares y amigos cuando decidieron unirse como grupo y dejar su natal Yucatán para probar suerte como FREEKIDS.

Esto los llevó a titular así a su primer disco, que ya está en plataformas, y lanzar una gira homónima con la que visitarán el Foro Indie Rocks! el 21 de agosto, mostrando ese sentimiento de nostalgia que aceptan, todavía conservan incluso al interpretar “Todavía no vuelvo (interludio)”.

“Ha sido un proceso muy difícil pero muy bonito, hemos aprendido mucho, obviamente el salirte de tu zona de confort, extrañar a tu familia, hacer sacrificios, alejarte de tus amigos, dejar hasta relaciones, es algo que cuesta mucho trabajo”, dice Kokeh.

Ahora, con el respaldo de Universal Music, se preparan para el que dicen, será su concierto más importante hasta la fecha, afirmando que la elección del venue fue para mantener cerca al sexto freekid: el público.

“Tiene esa responsabilidad que tenemos con nuestra familia, porque siempre han estado bastante pendientes y han apoyado y han confiado en el proyecto tanto como nosotros”, complementa E.frsh.

Hace prácticamente cuatro años, en septiembre de 2022, los cinco jóvenes unieron fuerzas de manera formal, ya que aunque contaban con colaboraciones con sus proyectos individuales, no conformaban aún el grupo.

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Esa amistad que los une es la que, reconocen, ha sido el refugio perfecto para cuidar de su salud mental, el cual consideran uno de los pilares fundamentales para poder lidiar con el éxito que les ha significado FREEKIDS.

“Era bien chido juntarnos, hacer música entre nosotros. Como grupo, adaptarse se nos hizo un poquito más fácil, quitando egos. Ya teníamos esa hermandad”, apunta Kokeh.

“Tenemos la bendición de que primero fuimos compas, amigos y nos tocó conocernos en varias facetas, funcionar como un grupo de amigos y eventualmente hacer música”, añade Jay Marsen.

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