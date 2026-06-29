Este lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene previsto que se realicen diversas movilizaciones en distintos puntos de la capital del país, con una marcha estudiantil, bloqueos, protestas y concentraciones en Paseo de la Reforma, Periférico Sur, Avenida Universidad y la zona de Polanco.

A las 10:00 horas, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.E.C.S.M.) partirán del Ángel de la Independencia rumbo a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM), en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Los estudiantes demandarán mayor presupuesto para las escuelas normales rurales, incremento de becas, mejores condiciones en los internados y abasto suficiente para los comedores.

Desde las 08:00 horas, familiares y amigos de una joven reportada como desaparecida realizarán una protesta frente a las instalaciones de TV Azteca, sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan. Los manifestantes anunciaron un bloqueo a la circulación para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acelerar las labores de búsqueda de Fátima, vista por última vez el pasado 21 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón.

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Al mediodía, el colectivo “No Es Una, Somos Todas” se concentrará en las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, para exigir justicia en un caso de violencia con ácido ocurrido en la Ciudad de México en 2018.

Más tarde, a las 18:00 horas, aficionados de la Selección Mexicana llevarán a cabo un banderazo en el Ángel de la Independencia como muestra de apoyo al representativo nacional previo a su compromiso deportivo.

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A las 19:00 horas, integrantes de Ecologistas en Acción se manifestarán frente a la Embajada de Alemania, en Polanco, para solicitar que se retiren los permisos y el financiamiento destinados a la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, al considerar que representa riesgos ambientales y sociales para la región.

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