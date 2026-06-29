Kevin y Ankur, dos amigos canadienses que acudieron este domingo al FIFA Fan Fest en el Zócalo, aseguraron que viajaron desde Vancouver hasta la Ciudad de México para disfrutar del ambiente mundialista, a pesar de que Canadá es uno de los países sede de la Copa del Mundo.

Desde la Plaza de la Constitución, los amigos vieron el triunfo de su selección contra Sudáfrica y afirmaron que la experiencia superó todas sus expectativas.

Canadienses eligen el FIFA Fan Fest de la CDMX; aseguran que el ambiente supera al de su país. Foto: Arantxa Meave

Este domingo, aficionados canadienses llegaron al Zócalo capitalino para ver el encuentro entre Canadá y Sudáfrica. Con banderas, playeras rojas, trompetas y porras, celebraron junto a miles de personas que se reunieron en la plancha del Centro Histórico para seguir el partido.

"Es algo mágico; yo no sabía que podían querer tanto a alguien que no fuera de los suyos", dijo Kevin mientras sostenían una bandera de su país.

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Los amigos explicaron que, además de apoyar a su selección, querían conocer la forma en que los mexicanos viven el futbol.

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"Uno apoya el partido y es increíble, pero convivir con la gente es algo fantástico", expresó Ankur.

Canadienses eligen el FIFA Fan Fest de la CDMX; aseguran que el ambiente supera al de su país. Foto: Arantxa Meave

Afirmaron que permanecerán al menos dos semanas en México y esperan asistir a más partidos del Mundial, celebrar en el Ángel de la Independencia, probar la gastronomía mexicana y recorrer otros destinos del país.

Tras el gol de Canadá, aficionados mexicanos los abrazaron y comenzaron a gritar "¡Quiere volar, quiere volar!" antes de levantarlos en el aire para festejar la anotación.

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Kevin comentó que pensaba que ese tipo de celebraciones solo ocurrían en redes sociales, por lo que vivirlo en persona fue una gran sorpresa.

Jess, una chica canadiense, afirmó que visitó México por primera vez para disfrutar del mundial en un ambiente más cálido y logró celebrar la victoria abrazando a otros aficionados canadienses mientras grababa videos y se tomaba fotografías con asistentes mexicanos.

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Canadienses eligen el FIFA Fan Fest de la CDMX; aseguran que el ambiente supera al de su país. Foto: Arantxa Meave

"¡Ganamos, ganamos!, ¡Canadá ganó!", gritó emocionada.

Jess aseguró que en Canadá el futbol no despierta el mismo entusiasmo y consideró que en Estados Unidos no se vive una fiesta tan multitudinaria.

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"El pueblo mexicano es algo maravilloso; todos deberíamos verlo una vez en la vida", afirmó.

Al finalizar el encuentro comentó que buscaría un restaurante de comida típica mexicana y después saldría a bailar música tropical para continuar con los festejos.

Canadienses eligen el FIFA Fan Fest de la CDMX; aseguran que el ambiente supera al de su país. Foto: Arantxa Meave

Entre los asistentes también estuvieron Karen y Rafael, dos aficionados mexicanos que decidieron apoyar a la selección canadiense; la pareja señaló que siguen al equipo desde hace varios años y aprovecharon el ambiente del FIFA Fan Fest para alentarlo.

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"Canadá tiene una selección muy emocionante y queríamos apoyarla", comentó Rafael.

dmrr