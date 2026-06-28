Naucalpan, Méx. - Varios automovilistas quedaron varados la noche de este domingo sobre Periférico Norte, a la altura de Lomas Verdes y Echegaray, debido a los encharcamientos provocados por la lluvia que cayó en la región.

El nivel del agua obligó a algunos conductores a detener su marcha. En varios casos, los ocupantes subieron al toldo de sus vehículos para resguardarse, mientras otros avanzaron a baja velocidad para intentar cruzar las zonas inundadas.

En avenida Lomas Verdes, una familia que viajaba en una camioneta tuvo que abandonar la unidad cuando el agua alcanzó el vehículo. Entre los ocupantes se encontraba una mujer con un bebé.

Automovilistas quedan varados en Periférico Norte; lluvias inundan Lomas Verdes y Echegaray. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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En la zona de Echegaray, varios automóviles tipo Volkswagen Sedán quedaron varados al no poder continuar su recorrido.

En la cuchilla de Periférico Norte y la Unidad Cuauhtémoc se formó un espejo de agua de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, lo que complicó la circulación.

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⛈️ Los encharcamientos provocados por las intensas lluvias causaron que varios autos quedaran varados sobre Periférico Norte, a la altura de Lomas Verdes.



Una familia tuvo que abandonar su vehículo debido a que el nivel del agua seguía subiendo.#FOTOS: Valente Rosas | EL… pic.twitter.com/695J4sPvj0 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 29, 2026

Autoridades de Naucalpan informaron que, a causa de las lluvias registradas en el municipio y en distintas zonas del Valle de México, personal de Protección Civil, Guardia Municipal, OAPAS y áreas operativas realiza recorridos para identificar riesgos, brindar apoyo a la población y orientar sobre las rutas con mejores condiciones para circular.

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Indicaron que mantienen monitoreo permanente en ríos, cauces y puntos susceptibles de encharcamientos.

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El Organismo de Agua Potable desplegó cuadrillas en distintos puntos del municipio, principalmente en vialidades primarias, con el propósito de agilizar el desalojo del agua acumulada y restablecer la circulación.

🔴Unidades de transporte público y autos particulares se quedaron varados por las anegaciones causadas por las fuertes lluvias sobre Naucalpan#VIDEO: Valente Rosas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/AzTFhpVUgv — El Universal (@El_Universal_Mx) June 29, 2026

Las autoridades reconocieron que varios vehículos quedaron varados luego de ingresar a zonas con acumulación de agua, por lo que reiteraron el llamado a evitar cruzar esos puntos y atender las indicaciones del personal de emergencia.

También exhortaron a la población a no arrojar basura en calles, coladeras, barrancas y cuerpos de agua, ya que la obstrucción del sistema de drenaje favorece la formación de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

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