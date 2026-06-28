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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que no sólo pintaron ajolotes para el Mundial, sino que realizaron dos mil obras.
Durante la inauguración de la Utopia ‘Cen Tlalli’ en la alcaldía Magdalena Contreras, acusó una la campaña de “desinformación” que hay para desacreditar la transformación de la Ciudad de México.
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“Dicen que solo pintamos ajolotes y lo único que tratan de hacer es que ocultemos las más de dos mil obras, como esta Utopía, que da beneficio permanente y que transforma la vida de millones. Esa campaña que quiere ocultar la realidad, pero aquí están los resultados: Obras son amores, y no solo colores, como tratan de decir”, comentó.
Recalcó que han iluminado 334 kilómetros a lo largo y ancho de la ciudad, además han pavimentado 250 kilómetros de vialidades, han renovado 500 escuelas, y están entregando Utopías cada semana para beneficio de la población.
“Las mentiras hacen ruido y las obras hacen historia y Magdalena Contreras está haciendo historia con esta obra; las mentiras se dicen y se difunden, y las obras, como esta Utopía, se viven. Hago un llamado a no dejarnos engañar, a mantenernos unidos, conscientes, críticos y organizados para defender la verdad y la transformación”, indicó.
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