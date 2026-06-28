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La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, encabezó la entrega del programa “Despensas para tu Bienestar Familiar 2026”, con el cual se distribuyeron casi 10 mil apoyos alimenticios a familias.
En un comunicado, la demarcación explicó que esto representa un respaldo para los hogares, ya que permitirá aliviar el gasto doméstico y fortalecer la economía familiar, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Por su parte, el diputado local Israel Moreno, informó que los beneficiarios recibirán un paquete alimenticio adicional en septiembre y otro en diciembre, cada uno integrado por 20 productos de la canasta básica.
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En su intervención, la diputada federal Elena Segura señaló que este programa fortalece el bienestar social y la economía de las familias.
Finalmente, Parra Álvarez reiteró que su administración seguirá trabajando para acercar programas sociales que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza.
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