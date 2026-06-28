En el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México se impulsó una agenda a favor de la diversidad sexual y de género mediante la aprobación de varios dictámenes y la realización de acciones orientadas a fortalecer el reconocimiento, igualdad y protección de los derechos de esta comunidad, así como combatir la discriminación y los crímenes de odio que sufren de manera cotidiana.

Entre estos dictámenes destacan dos avalados el 10 de febrero para modificar los artículos 1 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el primero para incorporar el concepto de identidad de género, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección contra la discriminación y garantizar los derechos de las personas LGBTTTIQ+, particularmente de trans y no binarias.

El segundo, para promover que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas para la atención de mujeres y personas de la diversidad sexual y de género. Esta propuesta tiene como fin garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.

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Por tratarse de reformas a la Carta Magna Federal, ambos dictámenes fueron enviados por la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados, donde seguirá su proceso parlamentario.

El 25 de febrero, las y los diputados dieron luz verde a otro dictamen de reformas a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+ de la Ciudad de México, con el propósito de adicionar expresamente el reconocimiento de las personas de género no binario. Lo anterior para eliminar las barreras de discriminación, promover la inclusión y garantizar el respeto a la identidad de género de todas las personas.

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El pasado 29 de mayo, el Congreso capitalino aprobó el dictamen que modifica el Artículo 9 del mismo ordenamiento, cuyo objetivo fue establecer que estas poblaciones son de atención prioritaria, por lo que debe garantizarse su derecho a la salud, educación, trabajo y libre desarrollo de la personalidad y una vida libre de discriminación.

También se aprobaron exhortos dirigidos a instituciones y organismos capitalinos a fin de que emprendan acciones, programas y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

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Asimismo, el pasado 21 de abril se realizó una sesión solemne para entregar la ‘Medalla al Mérito a la Diversidad Sexual’. Los galardonados fueron los activistas Natalia Sofía Cruz Cruz, mejor conocida como Natalia Lane, por su labor en la defensa de los derechos de las personas LGBTTTIQ+; y Carlos López López, conocido como Carlos ‘Dosveceslópez’, por su trabajo en la promoción de políticas públicas incluyentes y su participación en procesos de diálogo y construcción institucional a favor de esta comunidad.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se celebra cada 28 de junio, en el recinto legislativo de Donceles y el edificio Zócalo se colocaron las banderas de la diversidad sexual y de género, como ocurrió el año pasado.

Aunque no forma parte de este periodo, es importante resaltar que en la sede del Congreso capitalino se llevó a cabo Parlamento LGBTIQ+ 2025, del 9 al 13 de junio de 2025, el cual fue organizado por las comisiones unidas de Igualdad de Género y Derechos Humanos. En el marco de estos trabajos, las 66 personas parlamentarias que fueron elegidas, tras cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, presentaron iniciativas orientadas a ampliar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

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mahc/LL