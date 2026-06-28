Metrópoli | 28-06-26 | 12:13 | Actualizada | 28-06-26 | 12:13 |

En el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México se impulsó una agenda a favor de la y de género mediante la aprobación de varios dictámenes y la realización de acciones orientadas a fortalecer el reconocimiento, igualdad y protección de los derechos de esta comunidad, así como combatir la discriminación y los crímenes de odio que sufren de manera cotidiana.

Entre estos dictámenes destacan dos avalados el 10 de febrero para modificar los artículos 1 y 116 de la : el primero para incorporar el concepto de identidad de género, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección contra la discriminación y garantizar los derechos de las personas LGBTTTIQ+, particularmente de trans y no binarias.

El segundo, para promover que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas para la atención de mujeres y personas de la diversidad sexual y de género. Esta propuesta tiene como fin garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.

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Por tratarse de reformas a la Carta Magna Federal, ambos dictámenes fueron enviados por la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados, donde seguirá su proceso parlamentario.

El 25 de febrero, las y los diputados dieron luz verde a otro dictamen de reformas a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las de la Ciudad de México, con el propósito de adicionar expresamente el reconocimiento de las personas de género no binario. Lo anterior para eliminar las barreras de discriminación, promover la inclusión y garantizar el respeto a la identidad de género de todas las personas.

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El pasado 29 de mayo, el aprobó el dictamen que modifica el Artículo 9 del mismo ordenamiento, cuyo objetivo fue establecer que estas poblaciones son de atención prioritaria, por lo que debe garantizarse su derecho a la salud, educación, trabajo y libre desarrollo de la personalidad y una vida libre de discriminación.

También se aprobaron exhortos dirigidos a instituciones y organismos capitalinos a fin de que emprendan acciones, programas y políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

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Asimismo, el pasado 21 de abril se realizó una sesión solemne para entregar la ‘Medalla al Mérito a la Diversidad Sexual’. Los galardonados fueron los activistas Natalia Sofía Cruz Cruz, mejor conocida como Natalia Lane, por su labor en la defensa de los derechos de las personas LGBTTTIQ+; y Carlos López López, conocido como Carlos ‘Dosveceslópez’, por su trabajo en la promoción de políticas públicas incluyentes y su participación en procesos de diálogo y construcción institucional a favor de esta comunidad.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se celebra cada 28 de junio, en el recinto legislativo de Donceles y el edificio Zócalo se colocaron las banderas de la diversidad sexual y de género, como ocurrió el año pasado.

Aunque no forma parte de este periodo, es importante resaltar que en la sede del Congreso capitalino se llevó a cabo Parlamento LGBTIQ+ 2025, del 9 al 13 de junio de 2025, el cual fue organizado por las comisiones unidas de Igualdad de Género y Derechos Humanos. En el marco de estos trabajos, las 66 personas parlamentarias que fueron elegidas, tras cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, presentaron iniciativas orientadas a ampliar los .

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mahc/LL

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