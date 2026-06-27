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Tras la marcha LGBT+ que se realizó este sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitió un mensaje de apoyo a la comunidad y aseveró que la Ciudad de México es “la capital mundial de la diversidad sexual”.
En redes sociales, la mandataria capitalina recordó que la lucha de la diversidad nació hace más de medio siglo, cuando un grupo de personas decidió enfrentar la persecución y la violencia homofóbica, rompiendo el silencio y abriendo el camino hacia uno de los grandes movimientos de liberación.
“Hoy, más de cincuenta años después, resurgen discursos de odio, nostalgias autoritarias y expresiones de homofobia. Frente a cualquier intento de retroceso, la Ciudad de México seguirá avanzando en la conquista de derechos, abriendo puertas, tendiendo puentes y elevando la bandera del orgullo”, expresó.
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Clara Brugada también expuso que los derechos humanos no se negocian, la dignidad no se consulta y la libertad no se condiciona. “Frente al odio, más derechos. Frente a la intolerancia, más libertad. Y frente a cualquier intento de retroceso, más transformación”, recalcó.
“Porque la Ciudad de México es y será bastión de libertades. Capital mundial de la diversidad sexual. Casa común de todas, todos y todes”, concluyó.
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jecg/cr
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