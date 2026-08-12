La alcaldía Cuauhtémoc rehabilitará 83 bancas del Parque México con la intención de que recuperen su apariencia original.

Los trabajos incluyen una limpieza profunda, la aplicación de pintura acorde con la época en que fueron instaladas, así como la reconstrucción de las partes dañadas para recuperar su aspecto, de acuerdo con información de la demarcación.

Aunque las obras ya comenzaron, la alcaldía informó que concluirán entre noviembre y diciembre de este año.

La titular de la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega, explicó que los trabajos se realizan con respeto a la memoria histórica y al diseño original del mobiliario.

“El Parque México fue inaugurado en 1927. Conocemos su historia, entendemos su valor y sabemos la responsabilidad que implica intervenir su mobiliario. Proteger el patrimonio no significa dejar que el tiempo lo deteriore. Significa conservarlo, darle mantenimiento y procurar que siga formando parte de nuestra Ciudad durante muchas generaciones más”, escribió en su cuenta de X.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó a trabajadores reconstruyendo algunas bancas con apoyo de palas, carretillas, escaleras y costales de cemento.

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Aunque las columnas están diseñadas para simular troncos de árbol y la pérgola aparenta ser de madera, un trabajador dijo que la estructura es de concreto, por lo que se aplicaron acabados para imitar materiales naturales.

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