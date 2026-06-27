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La intensa lluvia de esta tarde provocó encharcamientos e inundaciones en el norte de la Ciudad de México, principalmente sobre la Avenida Gran Canal, en los límites de las colonias 25 de Julio y Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En dicho punto, el agua inundó ambos sentidos de la vialidad, lo que afectó el tránsito vehicular; ante ello, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), desplegaron Tlaloque 2.0 para agilizar el desalojo del agua acumulada.
No obstante, la Segiagua también intervino por encharcamientos en el cruce de Eduardo Molina y Gloria, en la colonia Juan González Romero, alcaldía Gustavo A. Madero; además de la avenida de las Culturas y Cinematografía, en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.
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La Segiagua mantiene labores de atención en las zonas afectadas. Al momento, 12 alcaldías capitalinas se encuentran en Alerta Amarilla por lluvias fuertes de hasta 29 mm y posible caído de granizo para la noche de este sábado.
Precipitaciones ocasionan caída de árboles en Azcapotzalco
La fuerte lluvia también dejó afectaciones en la alcaldía Azcapotzalco. En Lerdo de Tejada y Tezozomoc, colonia Petrolera, se registró la caída de un árbol de 20 metros de longitud.
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que al caer, el árbol quedó recargado en un edificio de planta baja y tres niveles, y causó afectación en cableado de telefonía.
Indicó que en conjunto con bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienden la emergencia. No se reportaron lesionados.
En la colonia El Rosario, en Cultura Griega y Cultura Norte, también se registró la caída de un árbol de 25 metros de longitud, al interior de la Unidad Habitacional CROC VI sin que hubiera personas lesionadas. Personal de emergencias seccionó el ejemplar para retirarlo.
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jecg
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