La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 27 de junio en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con pronóstico de afectaciones son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde se prevé una precipitación acumulada de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 15:15 y las 20:00 horas.

Se prevé caída de granizo. Foto: Valente Rosas

Ante estas condiciones meteorológicas, Protección Civil exhortó a la población a portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia. Asimismo, pidió evitar tirar basura o grasas en el drenaje para prevenir taponamientos e inundaciones.

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También recomendó mantener limpias las coladeras, evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones y conducir con precaución, debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por la lluvia.

De igual forma, la SGIRPC llamó a mantenerse alejados de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer por las fuertes rachas de viento o las precipitaciones.

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La SGIRPC pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus redes sociales y en el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

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