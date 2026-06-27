El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó los costos de los muros verdes que se instalaron en distintas estaciones de la Línea 2, en el marco de la rehabilitación integral de dicha ruta.

Los muros verdes se instalaron en ocho estaciones, distribuidos en Ermita, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Zócalo-Tenochtitlan y Revolución. Son más de 22 mil plantas distribuidas en las ocho estaciones.

El precio promedio del metro cuadrado de cada muro verde es de 5 mil 693 pesos, establecidos en factura por el proveedor, y el costo es asumido por las empresas que participaron en la remodelación de estaciones.

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La Iniciativa Verde Subterránea cuenta con el respaldo de biólogos, agrónomos, psicólogos y empresarios mexicanos. Foto: Especial.

Muros verdes cuentan con el respaldo de especialistas

Según el Metro, el costo de 5 mil 963 pesos por metro cuadrado es incluso inferior al precio común de este tipo de instalaciones verdes, que ronda entre los 7 mil 400 y 10 mil pesos.

De acuerdo a los especialistas que impulsan la Iniciativa Verde Subterránea, con respaldo de biólogos, agrónomos, psicólogos y empresarios mexicanos decididos a generar mejores condiciones ecológicas en la urbe, los muros verdes contribuyen en:

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Disminución de dióxido de carbono en andenes y recuperación estética y emocional de espacios grises y saturados.

Purificación del aire y reducción de contaminantes en zonas de alta concentración humana.

Mejor percepción del entorno urbano para millones de usuarios diarios.

Reducción del estrés urbano, alineada con políticas públicas de salud mental.

Mensaje contundente de sustentabilidad, accesible a todos los sectores sociales.

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Luis Rebollar, impulsor de la iniciativa, expuso que los muros verdes son verdaderos pulmones al interior de las estaciones. Foto: Especial.

La instalación de los jardines verticales fue impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien presentó los pilotos de los primeros muros verdes en la estación Juanacatlán de la Línea 1, en 2025.

Luis Rebollar, impulsor de la iniciativa, expuso que los muros verdes son verdaderos pulmones al interior de las estaciones, sitios en los que la diversidad de plantas se adaptan de forma aceptable, e incluso, desarrollan nuevos brotes, contrario a la idea de que estén marchitando.

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Explicó también que el deterioro de las plantas es atribuible al estrés propio de la adaptación a un nuevo ambiente, pero el mayor porcentaje está en buenas condiciones y en franco desarrollo.

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