La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se buscará hacer una “gerencia” que supervise y de acompañamiento al proyecto de la renovación de la Línea 3 del Metro que corre de Universidad a Indios Verdes, esto luego de que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) publicó en la Gaceta Oficial una invitación al público general para presentar propuestas para la implementación de un proyecto de coinversión para dicha rehabilitación.

“Es un proceso administrativo para quienes van a poder acompañar en todo el proceso, justamente, para arrancar la Línea 3”, dijo.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que el documento que se publicó en la Gaceta Oficial es una invitación abierta, sobre todo a empresas con capacidad financiera y técnica, así como experiencia comprobada en haber realizado intervenciones de este tipo.

“El objetivo es hacer una rehabilitación integral de toda la línea, en todos los sistemas y subsistemas que tiene el Metro. Y en obra civil: comunicaciones, seguridad, material rodante, etcétera, etcétera, obra civil. Los que tengan experiencia en eso, podrán participar. Es el inicio del proceso, es el primer aviso”, detalló el funcionario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.