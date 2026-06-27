Previo a que miles de personas recorran las calles de la alcaldía Cuauhtémoc durante la Marcha del Orgullo LGBT+, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la tradicional pinta de cruces peatonales con los colores de la bandera de la diversidad en el cruce de Avenida México y Michoacán, en la colonia Hipódromo.

La actividad forma parte de los preparativos que cada año realiza la alcaldía para acompañar una de las movilizaciones más importantes que se desarrollan en la Ciudad de México y que tiene a Cuauhtémoc como escenario principal.

"Lo más importante es la libertad de ser quien tú quieras ser", expresó.

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Foto: Especial

La edil señaló que el respaldo a la comunidad LGBT+ no se limita a una fecha del calendario. Recordó que su administración mantiene un apoyo económico dirigido a integrantes de esta población, además de impulsar acciones permanentes para construir espacios más seguros e incluyentes en las 33 colonias de la demarcación.

Como parte de las actividades por el Mes del Orgullo, el edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra iluminado con los colores de la bandera de la diversidad durante este fin de semana.

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Personal de la Dirección General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acompaña la marcha para atender cualquier eventualidad y brindar apoyo a los asistentes durante el recorrido.

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