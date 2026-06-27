La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que, con motivo de la 48 Marcha del Orgullo LGBT+, desplegará un operativo de acompañamiento para garantizar el desarrollo ordenado, seguro y pacífico de esta expresión social, en la que destaca el control de venta de alcohol.

La movilización partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. Como parte del recorrido, en Eje Central Lázaro Cárdenas, junto al Palacio de Bellas Artes, se instaló un escenario para las personas que decidan permanecer en ese punto; quienes así lo deseen podrán continuar su trayecto hasta el Zócalo.

Foto: Especial

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Un total de 120 servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) realizarán labores para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, a fin de preservar el orden y la seguridad durante la jornada.

De igual forma, el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS), la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), entre otros, acompañará la movilización para mantener el diálogo permanente, atender incidencias y contribuir a la prevención de conflictos.

El Zócalo capitalino permanecerá abierto para quienes deseen acudir, respetando el aforo permitido y utilizando las vías de acceso habilitadas para favorecer un ingreso ordenado y evitar aglomeraciones, ya que en dicho lugar está instalado el FIFA Fan Fest.

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