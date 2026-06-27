Metrópoli | 27-06-26 | 09:50 | Actualizada | 27-06-26 | 09:50 |

Este sábado 27 de junio se tiene previsto la realización de la que saldrá del Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que desde las 8 horas se implementaron cortes a la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre la glorieta de la Diana Cazadora y avenida Insurgentes.

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La alternativa vial es el Anillo Periférico, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

Además, la SSC comunicó que durante el paso de la marcha 260 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito estarán apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas, para llevar a cabo los cortes y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades que se verán afectadas, desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino.

afcl

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