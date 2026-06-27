Este sábado 27 de junio se tiene previsto la realización de la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ que saldrá del Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que desde las 8 horas se implementaron cortes a la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre la glorieta de la Diana Cazadora y avenida Insurgentes.

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La alternativa vial es el Anillo Periférico, Circuito Interior y avenida Chapultepec.

Además, la SSC comunicó que durante el paso de la marcha 260 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito estarán apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas, para llevar a cabo los cortes y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades que se verán afectadas, desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino.

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