Metrópoli | 26-06-26 | 21:11 | Actualizada | 26-06-26 | 21:11 |

El comité organizador de la 48 Marcha del de la Ciudad de México pide a las autoridades capitalinas garantizar el libre tránsito de las y los asistentes, con destino al , el próximo 27 de junio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, hizo un llamado, de forma específica, al secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y a la secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, con el fin de cumplir con sus demandas:

  • Respetar el trayecto de esta marcha
  • Garantizar el libre tránsito y el derecho a la libre manifestación
  • Dejar entrar a las y los manifestantes al Zócalo de la Ciudad de México, libre y fluidamente, sin controles ni vallas
  • Que el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, y la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM) capitalina acompañen a los contingentes

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Los organizadores argumentaron la colocación de un escenario de la Secretaría de Cultura en el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Avenidas 5 de Mayo y Francisco I. Madero, el cual crearía un tapón, y estorbaría el paso de las y los participantes. "Solicitamos su reubicación más adelante, en un punto que no violente nuestros derechos", piden.

A la par, en el Zócalo de la Ciudad de México está instalado el FIFA Fan Fest en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, desde el pasado 11 de junio y hasta el siguiente 19 de julio.

Recordaron que el sábado las y los integrantes de la diversidad de género y sexual marcharán en defensa "de nuestros derechos, nuestras libertades y vidas, recordando la memoria de quienes han salido a las calles desde hace al menos 48 años".

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"La memoria, el presente y el futuro de nuestro movimiento no se negocian. El Zócalo es nuestro y a él llegaremos", agregó. Finalmente, invitó a las personas a denunciar alguna violación de los derechos humanos etiquetando a la cuenta de X @MarchaLGBTCDMX o a la dirección de correo electrónico denuncia.marchalgbtcdmx.gmail.com.

Asistentes podrán entrar al Zócalo

El pasado 17 de junio, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que las y los asistentes de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ podrán entrar al Zócalo capitalino a pie.

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Mediante una tarjeta informativa, detalló que lo anterior fue producto de mesas de diálogo con activistas, colectivos y autoridades capitalinas. A diferencia de años anteriores, el escenario principal será colocado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se celebrarán las actividades artísticas y musicales.

Con referencia a los vehículos, su recorrido podrá hacerse en Avenida Paseo de la Reforma y acabar en Reforma Norte, antes de Av. Juárez.

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dft/bmc

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