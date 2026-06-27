La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 27 de junio se tiene previsto la marcha del orgullo LGBTTTIQ+ y otros contingentes que se movilizarán del Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma.

A las 10 horas un grupo se concentrará en el Hemiciclo a Juárez para avanzar rumbo a la Secretaría de Gobernación.

Otro contingente tiene planeado reunirse a las 10 horas en el Ángel de la Independencia para avanzar al Zócalo, con un concierto en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes a las 11 horas.

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Colectivos de buscadoras se concentrarán en la Glorieta de los Desaparecidos a las 10 horas para marchar al mediodía.

El grupo Rubber Mx saldrá a las 10 horas de la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, rumbo al Ángel de la Independencia para sumarse a la marcha del orgullo LGBTTTIQ+.

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El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM se reunirá en la sede de su sindicato, en Calzada de Tlalpan, para realizar un foro para tratar relacionado con la abrogación de la Ley del ISSSTE y mejoras laborales.

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El colectivo La Comuna 420 se reunirá a las 12 horas en el Senado de la República para sumarse a la marcha por el orgullo LGBTTTIQ+.

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El grupo Laboratorio 420 realizará al mediodía, en avenida Chapultepec y Amberes, una Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, con talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas.

Las Hijas de la Cannabis llevarán a cabo al mediodía el evento político-cultural con la finalidad de visibilizar y promover el reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras de cannabis, en Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez.

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