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El Metrobús informó que este sábado realizará modificaciones temporales en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7, debido a la marcha LGBT+ de este 27 de junio.
Las afectaciones se aplicarán en diferentes horarios y tramos de las rutas, por lo que el Metrobús recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.
¿En qué horario habrá modificaciones en el Metrobús?
- Líneas 1, 3 y 4: de 09:00 a 21:00 horas.
- Línea 7: de 05:00 a 21:00 horas.
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¿Qué estaciones del Metrobús permanecerán cerradas?
- Línea 1: permanecerán sin servicio las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista II. El servicio operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.
- Línea 3: no habrá servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. La operación será de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
- Línea 4: las rutas Norte y Sur suspenderán el servicio entre Buenavista IV y Bellas Artes, así como entre Buenavista IV y Amajac, respectivamente.
- Línea 7: quedará sin servicio el tramo de Campo Marte a Hidalgo, mientras que la operación será de Glorieta Violeta a Hospital Infantil La Villa y de Hospital Infantil La Villa a Indios Verdes. Además, permanecerá suspendida la ruta Alameda Tacubaya–París.
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vr/cr
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