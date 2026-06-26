El Metrobús informó que este sábado realizará modificaciones temporales en el servicio de las líneas 1, 3, 4 y 7, debido a la marcha LGBT+ de este 27 de junio.

Las afectaciones se aplicarán en diferentes horarios y tramos de las rutas, por lo que el Metrobús recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

¿En qué horario habrá modificaciones en el Metrobús?

Líneas 1, 3 y 4 : de 09:00 a 21:00 horas.

: de 09:00 a 21:00 horas. Línea 7: de 05:00 a 21:00 horas.

🚨 ATENCIÓN 🚨



El próximo sábado 27 de junio Metrobús tendrá modificaciones en el servicio:



👉 Las líneas 1, 3 y 4 de 09:00 a 21:00 horas

👉 La línea 7 de 05:00 a 21:00 horas



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en 👀 https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/BZTUfXukmg — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 26, 2026

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¿Qué estaciones del Metrobús permanecerán cerradas?

Línea 1 : permanecerán sin servicio las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista II. El servicio operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

: permanecerán sin servicio las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista II. El servicio operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero. Línea 3 : no habrá servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. La operación será de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

: no habrá servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. La operación será de Tenayuca a Buenavista III y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac. Línea 4 : las rutas Norte y Sur suspenderán el servicio entre Buenavista IV y Bellas Artes, así como entre Buenavista IV y Amajac, respectivamente.

: las rutas Norte y Sur suspenderán el servicio entre Buenavista IV y Bellas Artes, así como entre Buenavista IV y Amajac, respectivamente. Línea 7: quedará sin servicio el tramo de Campo Marte a Hidalgo, mientras que la operación será de Glorieta Violeta a Hospital Infantil La Villa y de Hospital Infantil La Villa a Indios Verdes. Además, permanecerá suspendida la ruta Alameda Tacubaya–París.

vr/cr