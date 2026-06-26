El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, presentó las nuevas patrullas compradas a través del presupuesto participativo y que estarán asignadas a la vigilancia de las colonias Narvarte.

En una ceremonia realizada junto a vecinos e integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) en la Glorieta Scop, el edil reconoció a quienes hicieron posible la adquisición de los vehículos, que a partir de ahora serán usados para la vigilancia.

"Esta es la gran diferencia, y no me da miedo decirlo, con respecto a las demás alcaldías, aquí todas las vecinas y vecinos hacen la gran diferencia porque los usos y costumbres de aquí es la participación, el cuidado, el apoyo, la colaboración y la coordinación", dijo.

Los vehículos entregados fueron dos camionetas y un automóvil que ya forman parte de la flotilla del programa Blindar BJ 360°.

Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Luis Mendoza indicó que las patrullas estarán asignadas a la vigilancia de las colonias Narvarte Uno y Narvarte Cuatro, donde los vecinos llegaron al acuerdo de usar el dinero del presupuesto participativo para su adquisición.

"Ojalá tuviéramos más colonias así, más vecinos así en toda la alcaldía para que podamos tener y colaborar con ese gran esfuerzo que es la seguridad que es lo que más nos importa a todos los vecinos de Benito Juárez".

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Por su parte, uno de los vecinos que participaron en el proceso de designación del presupuesto participativo, Mario Hernández habló de la participación entre colonos.

"Como vecinos nos organizamos, participamos y creemos en lo que las autoridades nos ponen inmediatamente al alcance. El presupuesto participativo es para todas las colonias, afortunadamente en Narvarte el vecino es muy fijado y dice 'hay un recurso, lo voy invertir junto con nuestro alcalde, con nuestra autoridad de la alcaldía para beneficio de todas las colonias'".

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