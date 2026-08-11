Si estás buscando ahorrar en tus compras del supermercado, este 11 de agosto puedes aprovechar las promociones del Martes de Frescura en Walmart.

La cadena comercial ofrece descuentos y precios especiales en productos seleccionados, una oportunidad para surtir tu despensa y cuidar el bolsillo.

Las ofertas de hoy incluyen productos frescos y artículos básicos para el hogar, por lo que vale la pena revisar cuáles son las promociones disponibles antes de realizar tus compras.

Las promociones exclusivas en Walmart HOY, 11 de agosto

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar