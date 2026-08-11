Si estás buscando ahorrar en tus compras del supermercado, este 11 de agosto puedes aprovechar las promociones del Martes de Frescura en Walmart.
La cadena comercial ofrece descuentos y precios especiales en productos seleccionados, una oportunidad para surtir tu despensa y cuidar el bolsillo.
Las ofertas de hoy incluyen productos frescos y artículos básicos para el hogar, por lo que vale la pena revisar cuáles son las promociones disponibles antes de realizar tus compras.
Las promociones exclusivas en Walmart HOY, 11 de agosto
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Guacamole original 424 g: $69.00
- Manzana granny smith por kilo: $40.00/kg
- Espinaca Marketside 280 g: $52.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00
- Filete de salmón chileno con piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $399.00/kg
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $109.00/kg
Artículos para el hogar
[Publicidad]
Más información
Estados
En estos estados se esperan lluvias intensas este martes; persiste el calor extremo de hasta 45 grados
Tendencias
Educación en México: ¿cuáles son los requisitos para entrar al Heroico Colegio Militar?; conoce los beneficios que ofrece
Espectáculos
Cristian Castro rompe su regla de "no hacer nada" y acaba cantando, estudiando y hasta volviendo a los tacos
Mundo
Ligan a nieto de Raúl Castro con mafia cubana en México, revela el New York Times; la red se dedicaba al tráfico de personas