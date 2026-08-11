La compañía Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), fundada por el presidente de EU, Donald Trump, que opera su cuenta en Truth Social, registró unas pérdidas de 238,1 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, frente a los 20 millones del mismo periodo del año anterior.

"La compañía registró una pérdida neta de 238,1 millones de dólares y una pérdida de EBITDA ajustado de 223,5 millones de dólares para el segundo trimestre de 2026", indicó en un comunicado de resultado la empresa este lunes.

Según TMTG, la mayor parte correspondió a pérdidas sin salidas de efectivo, incluidas las no realizadas en activos digitales, activos digitales pignorados y valores participativos, por 190,4 millones de dólares; intereses devengados por 11,7 millones de dólares; y la compensación basada en acciones, por 8,1 millones de dólares".

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La empresa ingresó 1,7 millones de dólares, "lo que representa un aumento del 89% respecto a los 0,9 millones de dólares generados en el segundo trimestre de 2025".

TMTG presentó el pasado 1 de agosto Truth API, un servicio de suscripción que permite un aviso rápido de las publicaciones destacadas de la red Truth Social, utilizada por el presidente estadounidense.

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La empresa sostuvo que su balance, con dos mil millones de dólares en activos totales y unos mil 900 millones en activos financieros, la sitúa en una posición favorable para ejecutar sus prioridades, entre ellas la proyectada fusión con TAE Technologies, la gestión de la volatilidad de sus activos digitales y la monetización de productos de licencias de datos.

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"Consideramos que esta operación es el principal motor de creación de valor a largo plazo para los accionistas y una extensión natural de nuestro compromiso de construir infraestructuras sólidas y resistentes a la censura, esta vez en el ámbito de la seguridad energética", declaró Kevin McGurn, director ejecutivo interino de Trump Media & Technology Group.

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"En los últimos meses, hemos definido con mayor precisión nuestra orientación estratégica e instaurado una disciplina rigurosa en la asignación de capital", añadió.

Asimismo, la empresa avanzó que han firmado más de 10 acuerdos con clientes y espera que el producto genere ingresos recurrentes.

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