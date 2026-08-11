El 41.3% de las invasiones al carril confinado del Metrobús las cometen conductores de vehículos con placas foráneas.

El Metrobús respondió a un Punto de Acuerdo, emitido por el Congreso de la Ciudad de México, que durante 2025 se registraron un millón 615 mil 210 invasiones al carril confinado, la mayoría en las líneas 5 (422 mil 174), la 1 (354 mil 190) y la Línea 6 (280 mil 810).

Del total de invasiones, 667 mil 265 fueron cometidas por automovilistas con placas foráneas; en tanto, 466 mil 125 las cometieron motociclistas (28.8%); 251 mil 422 invasiones fueron de automovilistas con placas de la CDMX (16.2); y 96 mil 259 por taxistas.

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“No se omite mencionar que, derivado del exhorto realizado por el Congreso de la Ciudad de México, para fortalecer la campaña ‘Si invades, la pagas’, contra la invasión del carril confinado, Metrobús reforzará la comunicación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México, con la finalidad de incrementar y eficientar los dispositivos para evitar la invasión al carril confinado por parte de vehículos particulares”, se lee en la respuesta al exhorto.

El organismo indicó que para detectar las invasiones al carril confinado se colocaron 200 cámaras que tienen la finalidad de detectar las placas de los vehículos invasores. “La información que se recaba de cada uno de los vehículos invasores, entre otros, es: placa del vehículo, fecha, hora y coordenadas GPS de la invasión al carril confinado, así como fotografías que evidencian dicha invasión”.

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Asimismo, el organismo informó que, del 1 de enero de 2025 al 23 de noviembre de 2025, se tiene registro de mil 777 hechos de tránsito, en los que están involucrados autobuses de Metrobús.

“Respecto a la distribución de los mil 777 hechos de tránsito en el transcurso del año 2025, se tiene una media mensual de 165 eventos, donde octubre es el mes con más eventos, registrando un 21% por arriba del promedio mensual; asimismo, los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio estuvieron por debajo del rango de 165 eventos”, se precisa.

En lo que respecta a la clasificación de los hechos de tránsito, el más recurrente, con el 81% de los eventos (mil 432), es con vehículos motorizados particulares; en segundo lugar, con el 12% (209), es por frenados de emergencia que provocan lesionados a bordo de los autobuses; y un 3% de los choques (48) es contra motocicletas.

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“En cuanto a la responsabilidad en los hechos de tránsito en 2025, del total de mil 777 eventos registrados, el 69% es atribuible a particulares, peatones y otros; estos últimos son aquellos que no tienen una clasificación por no ser habituales, por ejemplo, aceite en pavimento, eventos naturales, animales, etc., mientras que el 31% restante se asocia a responsabilidad de conductores de Metrobús”, señaló el Metrobús.

Del total de los hechos de tránsito por responsabilidad de Metrobús, se distribuyen principalmente entre la Línea 4, que atraviesa el Centro Histórico, con un 39%, y la Línea 7, que circula por Reforma, con un 20%. “Dichos eventos se asocian a las condiciones de las vialidades donde la problemática que prevalece es la realización de maniobras por parte de las unidades por congestionamiento vial e invasión al carril de vehículos particulares motorizados, ciclistas, peatones, mototaxís y monopatines eléctricos”.

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mahc/LL