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Policías capitalinos de la comunidad LGBTTTIQ+ participarán en la marcha del orgullo, del próximo sábado, a través de un carro alegórico.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que por primera vez en la historia de la corporación, 30 oficiales participarán de manera voluntaria en la manifestación que saldrá del Ángel de la Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma y concluirá en la Glorieta Violeta.
Por otro lado, mil efectivos de la SSC portarán un brazalete con los colores de la bandera del orgullo y brindarán acompañamiento durante el evento y en las actividades con motivo de la Copa Mundial de Fútbol.
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Además, se implementará un dispositivo de seguridad y vialidad para que la marcha se lleve a cabo de manera ordenada y con seguridad para los asistentes.
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vr/cr
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