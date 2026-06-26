[Publicidad]
Zumpango, Méx.- El gobierno municipal hizo un llamado a la población con actividad ganadera en el municipio a reforzar las medidas de revisión y cuidado de sus animales, debido a reportes sobre la presencia de casos de gusano barrenador en esa región del Estado de México.
La autoridad local no precisó sobre cuántos casos se han detectado en la zona, pero pidió a la población revisar a detalles a los animales a fin de evitar que se propague el gusano barrenador.
Sin embargo, exhortó a las personas con actividad ganadera que, si se detecta la presencia de larvas o lesiones sospechosas en algún animal, lo reporten de manera inmediata para su respectiva atención y seguimiento.
Lee también Cierran circulación en Eje Central por preparativos de la 48 Marcha LGBT+; te decimos cuales son las alternativas viales
“Esta plaga afecta principalmente a animales que presentan heridas expuestas, ya que las moscas depositan sus huevos en dichas lesiones, provocando la aparición de larvas que pueden afectar seriamente la salud del animal si no se atienden oportunamente”, indicó el Ayuntamiento de Zumpango.
Además, emitió una serie de recomendaciones a los ganaderos, entre las que se encuentran la revisión periódica de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y demás animales de producción.
[Publicidad]
Mantener limpias y tratadas las heridas o lesiones que pudieran presentar; vigilar también a perros, gatos y otros animales domésticos.
Lee también Luis Mendoza presenta patrullas adquiridas en Benito Juárez mediante presupuesto participativo; serán usadas para la vigilancia
“Es importante señalar que, aunque en casos poco frecuentes, esta condición también puede llegar a afectar a las personas, principalmente cuando existen heridas expuestas. Por ello, se recomienda mantener una adecuada higiene y acudir a los servicios de salud en caso de presentar alguna situación sospechosa”, agregó el gobierno de Zumpango.
[Publicidad]
Tras 20 horas atrincherado con seis rehenes, hombre sale de vivienda en Tecámac; se sube a camioneta de centro de rehabilitación
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Venezuela restringe accesos a La Guaira tras terremotos; gobierno busca ordenar labores de rescate
Universal Deportes
Mundial 2026: Uruguay vs España EN VIVO Sigue aquí el minuto a minuto del juego
Nación
Javier Lamarque busca la gubernatura de Sonora; se registra para la encuesta de Morena
Nación
Convocan a marcha por desaparecidos de la comunidad LGBT+; denuncian aumento de casos
La Roja
¡CDMX en rojo! Capital es la segunda entidad más violenta en el país
Viral
Descansen en paz, banda de rap de Venezuela muere tras sismos
Fútbol
Dembélé firma triplete ante Noruega y Francia arrasa rumbo a dieciseisavos
La Roja
¡Violencia en el Zócalo! Asesinan a hombre en calles del Centro Histórico