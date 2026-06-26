A un mes de la inauguración del nuevo Mercado Huipulco, los ambulantes comenzaron a operar en el lugar con la expectativa de que incrementen sus ventas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se apreció que los primeros locatarios se instalaron en la planta alta ofreciendo alimentos, aguas y juguetes, además, los baños públicos ya operan.

Rosa, una vendedora de quesadillas, mencionó que comenzó a trabajar el miércoles en el marco del partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México, y aseguró que tuvo buenas ventas.

“Mucha gente llegó, o sea locales, extranjeros o de otros estados llegaron aquí porque está cerca y sin mucha gente, entonces yo creo que lo ven más cómodo”, comentó.

Refirió que la apertura para los locatarios se retrasó cerca de un mes, tiempo durante el cual ya se habían realizado varios partidos en el estadio, sin que ellos pudieran ocupar sus espacios.

El 22 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el mercado, que atiende a 96 locatarios mediante la reubicación de comerciantes que antes se encontraban en los alrededores del Centro de Transferencia Modal.

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EL UNIVERSAL publicó este martes que a un mes de su inauguración, los locatarios comenzaban a mudarse al edificio.