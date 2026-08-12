Todo está listo para que los Pumas disputen su tercer y último partido de la Leagues Cup 2026. El equipo auriazul se enfrenta al Columbus Crew con el objetivo de despedirse del torneo con al menos una victoria.

Luego de perder (3-0) con el Charlotte FC y con el Cincinnati (2-0), la escuadra auriazul se presenta en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el torneo. A pesar de que ya está eliminado del certamen, después de que sufriera su segunda derrota, el conjunto felino todavía tiene la intención de ganar y, de paso, complicarle su clasificación a The Massive.

El club de la Major League Soccer (MLS) es uno de los seis que han sumado de a tres en los dos juegos que ha disputado en la sexta edición de la Leagues Cup.

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Sin embargo, por su diferencia de goles (+3), se encuentra momentáneamente en la quinta posición de la tabla de la MLS, es decir, fuera de la zona de clasificación.

Por tal motivo, para Laurent Courtois y sus dirigidos es indispensable quedarse con el triunfo para estar más cerca de avanzar a los cuartos de final.

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El Columbus Crew llega a este compromiso tras haber derrotado (3-1) al Atlas en la primera fecha y (2-1) al Pachuca en la segunda, por lo que buscará una nueva victoria.

Es cierto que el equipo de Ohio necesita que Austin FC o Charlotte FC o Chicago Fire o FC Cincinnati o FC Dallas no sumen puntos para tener más posibilidades de clasificar.

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Aunque, lo principal es que derrote a los Pumas en casa para estar más cerca de quedarse con uno de los cuatro boletos que se reparten entre los 18 clubes de la Liga de Estados Unidos.

El equipo de Esteban Solari tiene su última oportunidad de ganar en la Leagues Cup. La victoria le serviría de envión anímico para encarar su regreso al Apertura 2026.

Cabe resaltar que el partido entre Columbus Crew y Pumas será transmitido, en nuestro país, de manera exclusiva por las pantallas de Apple TV.

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Columbus Crew vs Pumas: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 06:48 PM Empieza el segundo tiempo

Universal Deportes 06:48 PM Termina el primer tiempo

Universal Deportes 06:48 PM Min 45. Gol de Pumas Álvaro Angulo empata el partido

Universal Deportes 05:51 PM Min 9. Gol de Columbus. Tarun Karumanchi anota el 1-0

Universal Deportes 05:50 PM Empieza el partido