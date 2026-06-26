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La Policía de la Ciudad de México detuvo a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, señalados de haber robado a una mujer en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, y que estarían relacionados con el robo de motocicletas en esa demarcación.
Los oficiales en campo fueron solicitados por una mujer en la esquina de las calles Sagredo y Silvestre Revueltas, en la colonia Guadalupe Inn, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
La víctima dijo que dos hombres que viajaban en moto la amagaron mientras viajaba por la zona y le quitaron sus pertenencias.
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Los presuntos ladrones fueron señalados por la denunciante, ya que se encontraban metros adelante, y fueron detenidos por los oficiales; se les aseguró una réplica de arma de fuego y dinero.
De acuerdo con la SSC, los detenidos estarían relacionados con varios robos de motocicletas, cuyo modus operandi consiste en vigilar motos estacionadas, forzar el encendido con llaves tipo chorla y posteriormente cambiar el color y logotipos.
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Los dos sujetos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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