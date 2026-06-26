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Alberto "N", alias "El Virus", el presunto líder del Cártel Nuevo Imperio, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, además, se fijó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirá privado de la libertad en un centro penitenciario.
En continuación de audiencia inicial, un juez de control fijó el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
"El Virus", de 31 años de edad, es un objetivo prioritario generador de violencia que fue capturado por autoridades de la Ciudad de México, de Hidalgo y del Gobierno federal, el pasado 19 de junio, en un balneario de ubicado en la carretera Tulancingo - Metepec.
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De acuerdo con la SSC, a Alberto "N" se le relaciona con un feminicidio, con al menos cinco homicidios y varios hechos violentos ocurridos en la alcaldía Azcapotzalco en los últimos meses.
"El Virus" es líder de un grupo criminal asentado en la alcaldía Azcapotzalco, el cual mantenía una disputa con Los Malportados.
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Anteriormente, su grupo criminal mantuvo una alianza con Los Malportados, la cual se rompió y dio inicio una disputa entre ambos bandos.
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