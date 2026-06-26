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Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ulises "N", alias el "Ule", presunto integrante de la Unión Tepito, quien fue capturado en posesión de droga y una granada de fragmentación.
En la audiencia inicial, llevada a cabo este viernes, la defensa de Ulises solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se definia su situación jurídica, por lo que será el próximo martes 30 de junio cuando se defina si es vinculado o no a proceso por delitos contra la salud.
El "Ule" fue capturado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cuando se encontraba a bordo de una camioneta en la esquina del Eje 3 Oriente Eduardo Molina y la calle Héroes de Nacozari, en la colonia Penitenciaria.
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Los oficiales le encontraron más de 100 dosis de droga y una granada de fragmentación.
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vr/cr
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