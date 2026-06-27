Como parte del operativo de seguridad implementado con motivo de la Marcha del Orgullo LGBT+, el Gobierno de la Ciudad de México realiza pruebas de alcoholemia a los conductores de los vehículos que acompañan la movilización, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar un recorrido seguro.

El secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto, informó que la revisión forma parte de las acciones desplegadas para que la marcha se desarrolle de manera ordenada, pacífica y con las condiciones necesarias para proteger a las miles de personas que participan en esta jornada de visibilización y exigencia de derechos.

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Foto: Especial

“Como parte de las acciones para garantizar una jornada segura, realizamos pruebas de alcoholemia a los conductores de los automotores que acompañarán la movilización”, anunció.

“Supervisamos que todo transcurra en orden y con total seguridad para todas, todos y todes quienes marchan hoy por el reconocimiento de sus plenos derechos”, agregó.

La Secgob mantiene supervisión permanente durante el recorrido para asegurar el correcto desarrollo de la movilización y salvaguardar la integridad de asistentes, organizadores y automovilistas.

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