La Policía capitalina detuvo una vez más a Alexis Alan "N", conocido como "El Alexis", presunto integrante de la Unión Tepito y quién está dedicado al narcomenudeo en la alcaldía Venustiano Carranza bajo las órdenes de Víctor Hugo "N", alias "El Huguito".

Junto a "El Alexis" fue detenida Fernanda "N", también presunta integrante de la Unión Tepito; la captura se realizó en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que policías en campo realizaban trabajos de investigación, inteligencia y vigilancia en la colonia Jardín Balbuena por denuncias de narcomenudeo y extorsión.

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Los efectivos observaron a Alexis y Fernanda a bordo de un auto de alta gama, cuando manejaban lo que parecían ser dosis de droga, en el cruce de las calles Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa.

Los oficiales se acercaron al auto y tras una revisión a la pareja, les aseguraron una pistola con un cargador y seis cartuchos útiles, así como 99 bolsas con marihuana, 45 bolsas con una sustancia sólida en piedra, 31 gramos de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama y dinero.

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Cabe señalar que "El Alexis" portaba un brazalete de seguridad en una pierna, por lo que pidió a los policías no ser detenido, aseguró la SSC.

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La pareja fue presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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"El Alexis" cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Cabe señalar que "El Alexis" fue detenido en 2019 en un lujoso complejo de departamentos en la alcaldía Álvaro Obregón.

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