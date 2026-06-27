La alcaldía Benito Juárez reforzará la vigilancia en la colonia Narvarte con tres nuevas patrullas compradas a través del Presupuesto Participativo.

En compañía de vecinos e integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) en la Glorieta Scop, colonia Narvarte Oriente, el alcalde Luis Mendoza reconoció a quienes hicieron posible la adquisición de los vehículos.

“Esta es la gran diferencia, y no me da miedo decirlo, con respecto a las demás alcaldías, aquí todas las vecinas y vecinos hacen la gran diferencia porque los usos y costumbres de aquí es la participación, el cuidado, el apoyo, la colaboración y la coordinación”, dijo.

Los vehículos con los que se reforzarán los patrullajes son dos camionetas tipo pick up y un auto compacto que ya forman parte de la flotilla del programa Blindar BJ 360.

Luis Mendoza indicó que las patrullas estarán asignadas a la vigilancia de las colonias Narvarte Uno y Narvarte Cuatro, donde los vecinos llegaron al acuerdo de usar el dinero del Presupuesto Participativo para su adquisición. “Ojalá tuviéramos más colonias así, más vecinos así en toda la alcaldía para que podamos tener y colaborar con ese gran esfuerzo que es la seguridad que es lo que más nos importa a todos los vecinos de Benito Juárez”, expresó.

El alcalde indicó que los vehículos adquiridos cuentan con calidad y un alto rendimiento, lo que ayuda al rendimiento de los recursos.

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“Estás patrullas no nada más nos cuidan, nos ayudan, nos protegen, nos auxilian, sino también nos ayudan a ahorrar combustible, a tener mejor medio ambiente, créanme que estas patrullas ya están probadas porque aguantan de todo”, aseguró.

Uno de los vecinos que participaron en el proceso de designación del Presupuesto Participativo, Mario Hernández, habló de la participación entre colonos.

“Como vecinos nos organizamos, participamos y creemos en lo que las autoridades nos ponen inmediatamente al alcance. El Presupuesto Participativo es para todas las colonias, afortunadamente en Narvarte el vecino es muy fijado y dice ‘hay un recurso, lo voy invertir junto con nuestro alcalde, con nuestra autoridad de la alcaldía para beneficio de todas las colonias’”.

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El alcalde de Benito Juárez agregó que garantizar la seguridad de las y los vecinos es una prioridad, así como escuchar las necesidades de los habitantes de la demarcación.

“Este tipo de dinámicas del Presupuesto Participativo generan comunidad, que los vecinos estemos buscando tener mejores condiciones y vivir mejor. Aquí buscamos hacer este tipo de equipos y el equipo que hemos armado es increíble y si hay buenos resultados”.

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