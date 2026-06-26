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La tarde de este viernes, dos hombres fueron asesinados a tiros en inmediaciones de la glorieta del Monumento a Cuitláhuac, sobre el Paseo de la Reforma, y un tercero resultó herido y llevado a un hospital.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), se trató de una agresión directa contra los hombres que reparaban un auto en el lugar.
Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al Paseo de la Reforma, entre las calles Comonfort y Matamoros, colonia Morelos, diagnosticaron a los dos jóvenes de 20 y 25 años de edad sin signos vitales.
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Un hombre de 42 años presentaba una lesión en las costillas, por lo que fue trasladado a un nosocomio.
En el lugar fueron asegurados una motocicleta y un automóvil, confirmó la SSC.
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Los agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta.
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Se trata del segundo ataque a tiros, en menos de 24 horas, que deja como saldo personas sin vida, en calles de la colonia Morelos.
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El jueves se registró el atentado en contra de vendedores del barrio de Tepito, dejando una mujer sin vida y un hombre herido.
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jecg/cr
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