La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de caída de granizo para la tarde de este viernes en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Protección Civil prevé la posible caída de granizo entre las 17:05 y las 19:00 horas, por lo que llamó a la población a tomar precauciones para evitar accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para el riego de plantas.

Protección Civil prevé la posible caída de granizo entre las 17:05 y las 19:00 horas. Foto: Valente Rosas

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Asimismo, exhortó a barrer y mantener libres de basura las coladeras, así como evitar tirar grasas u otros residuos al drenaje para reducir el riesgo de encharcamientos.

La SGIRPC también pidió evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos y conducir con precaución, debido a la posible presencia de ramas, objetos arrastrados por la lluvia o árboles caídos.

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Además, recomendó mantenerse alejado de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de colapso a causa de las condiciones meteorológicas.

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En caso de emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 911, Locatel al 55 5658 1111 o la SGIRPC al 55 5683 2222.

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vr