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Un motociclista de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la tarde de este viernes tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre Avenida Ermita Iztapalapa, con dirección al poniente, antes de llegar al Anillo Periférico, en la colonia Constitución de 1917, alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien permanece en calidad de desconocida, fue localizada tendida sobre la carpeta asfáltica y sin signos vitales por los servicios de emergencia.
El hombre viajaba a bordo de una motocicleta Italika de 150 centímetros cúbicos, color negro, con permiso para circular.
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En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que el presunto conductor responsable, quien manejaba un tráiler, fue retenido a la altura de la estación UAM-I del Metro, también sobre Avenida Ermita Iztapalapa, donde quedó a disposición de las autoridades.
La zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que realizará las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para determinar las causas del accidente.
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JACL/vr/cr
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