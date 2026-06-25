La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías y a las secretarías de Finanzas y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a fortalecer los mecanismos de difusión, orientación y atención ciudadana, además de agilizar los procedimientos de indemnización por daños ocasionados por la caída de árboles derivada de lluvias y otros fenómenos hidrometeorológicos.

A través de un punto de acuerdo, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta, señaló que cada temporada de lluvias deja una estela de daños en viviendas, automóviles y negocios, afectaciones que golpean directamente la economía de las familias.

Al leer este exhorto durante la sesión virtual, la legisladora sostuvo que las recientes tormentas en la Ciudad de México han provocado la caída de cientos de árboles. Solamente durante las precipitaciones más fuertes registradas en la segunda semana de junio, las autoridades capitalinas reportaron cerca de 180 árboles colapsados en diversas alcaldías, con concentraciones masivas en zonas como Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez.

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Recordó que la Ciudad de México cuenta con un mecanismo de aseguramiento patrimonial mediante el cual se cubren daños ocasionados por inundaciones y caída de árboles en bienes particulares, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes.

Sin embargo, dijo, en la práctica, muchas personas desconocen la existencia de este instrumento y quienes logran iniciar el procedimiento se enfrentan a trámites complejos, largos periodos de espera y una serie de requisitos que terminan desalentando la presentación de las reclamaciones.

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Peralta advirtió que uno de los principales obstáculos es la tardanza en la elaboración de los peritajes y dictámenes técnicos, particularmente aquellos que deben realizar diversas autoridades para acreditar el daño y determinar la procedencia de la indemnización.

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“En algunos casos las familias pueden esperar varios meses e incluso más de un año para recibir una respuesta definitiva, tiempo en el que deben asumir por cuenta propia la reparación de sus vehículos, viviendas o bienes afectados”, refirió.

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Subrayó que un automóvil dañado puede representar la herramienta de trabajo de una familia y una vivienda afectada puede comprometer la estabilidad económica de todo un hogar, por lo que las autoridades deben actuar con mayor rapidez y sensibilidad.

mahc/LL