En el marco del Mundial, el Congreso de la Ciudad de México inauguró un Bazar de Artesanías Mexicanas para que turistas nacionales y extranjeros conozcan la enorme riqueza cultural de México durante sus visitas al Centro Histórico.

Durante tres días, martes 23, jueves 25 y viernes 26 de junio, los visitantes no sólo podrán adquirir artesanías y productos gastronómicos de diferentes estados de la República Mexicana, sino también recorrer la exposición de caricaturas "Un Mundial de la Patada", cuyos carteles fueron elaborados por artistas latinoamericanos.

El bazar y la exhibición fueron instalados en el edificio Zócalo del Congreso capitalino, que se ubica en Plaza de la Constitución 7, en la colonia Centro. El horario de visitas es de las 13:00 a las 20:00 horas y la entrada es gratuita.

El bazar y la exhibición fueron instalados en el edificio Zócalo del Congreso capitalino. Foto: Especial

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Dicho bazar cuenta con la presencia de 28 artesanos de comunidades originarias de la Ciudad de México, así como del Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Querétaro, entre otras entidades. Vestimentas tradicionales, como blusas y huipiles; bolsas bordadas y tejidas; joyería; máscaras; pinturas y grabados, además de pan tradicional y otros productos gastronómicos forman parte de la oferta.

El turismo nacional e internacional podrá disfrutar también de visitas guiadas para conocer los más de seis murales que existen en el inmueble. Se trata de obras que dan cuenta de la historia de lucha de las mujeres mexicanas a lo largo de la historia de México, así como la importancia de su papel.

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Los recorridos muralistas -que abarcan las escalinatas, el lobby y el segundo piso- se llevan a cabo a partir de las 10:00 horas hasta las 14:30 horas. En este primer día de actividades, se contó además con la presentación musical de la cantante Italú González, quien interpretó varios temas de Oaxaca, en la entrada del edificio Zócalo, para deleite de los paseantes al corazón de la capital del país y quienes asisten al Fan Fest instalado por el Gobierno de la Ciudad de México, como parte de las actividades del Mundial de Futbol.

vr/cr