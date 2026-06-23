Metrópoli | 23-06-26 | 16:10 | Actualizada | 23-06-26 | 16:10 |

Ante el partido entre las selecciones de y República Checa que tendrá lugar este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para esa tarde.

Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes del partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 19° Celsius, y vientos con rachas de 40 kilómetros por hora.

Durante el partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, se esperan intervalos de chubascos y un descenso en la temperatura de entre 14 y 16° Celsius.

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Una vez que concluya el evento, entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, se espera que la temperatura se mantenga en los mismos rangos de 14 a 16° Celsius con lluvias ligeras.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:

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  • Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
  • Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.
  • Consume agua frecuentemente y consume agua.
  • Usa impermeable para protegerte de la lluvia.
  • Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.
  • No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.
  • Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.
  • Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

vr/cr

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