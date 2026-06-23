Ante el partido entre las selecciones de México y República Checa que tendrá lugar este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para esa tarde.

Entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes del partido, se esperan temperaturas de entre 17 y 19° Celsius, cielo nublado y vientos con rachas de 40 kilómetros por hora.

Durante el partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, se esperan intervalos de chubascos y un descenso en la temperatura de entre 14 y 16° Celsius.

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Una vez que concluya el evento, entre las 21:00 y las 23:00 de la noche, se espera que la temperatura se mantenga en los mismos rangos de 14 a 16° Celsius con lluvias ligeras.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a los asistentes al Estadio Ciudad de México:

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Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes y porten una identificación.

Consume agua frecuentemente y consume agua.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del Estadio.

No cruces calles, avenidas, ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Cuida tus pertenencias para evitar extravío entre la multitud.

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

vr/cr