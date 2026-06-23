Un total de 649 personas de la Secretaría de Gobierno se desplegarán en los alrededores del corredor Reforma- Juárez- Revolución, para regular el comercio en vía pública, inhibir el consumo de alcohol y orientar a los aficionados, con motivo del partido México contra Chequia que tendrá lugar este miércoles 24 de junio, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Esto, luego de que este martes el Gobierno de la CDMX anunció la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas, en el perímetro A del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que este personal estará desplegado en dos horarios; uno de 4:00 de la tarde a 11:00 de la noche y otro de 10:00 de la noche a 2:00 de la mañana.

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Asimismo, indicó que en conjunto con el INVEA se estarán haciendo verificaciones en establecimientos de los alrededores.

Por otro lado, precisó que 130 compañeros de la dependencia se desplegarán en los alrededores del Fan Fest del Zócalo y en las pantallas que se instalarán en calles aledañas, a partir de las 16:00 de la tarde, también para inhibir el consumo y venta de alcohol en vía pública y regular el comercio.

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Ante las protestas que se prevén en los alrededores del Estadio Ciudad de México, se desplegará a 129 compañeros de la dependencia para atender a los manifestantes. Indicó que hasta ahora, se tienen convocatorias de colectivos de familias buscadoras y grupos anti Mundial.

LL