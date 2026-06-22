Desde el pasado 11 de junio, miles de aficionados del futbol se han reunido en el FIFA Fan Fest del Zócalo para disfrutar los partidos del Mundial 2026. Además de las proyecciones gratis, este espacio ofrece zonas con alimentos y bebidas, aunque con un costo adicional.

Desde antojitos mexicanos hasta refrescos y fast food, esto cuesta comer en uno de los espacios más vibrantes y deportivos de la temporada, dentro de la Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta comer en el FIFA Fan Fest del Zócalo?

Los alimentos y bebidas que se ofrecen en el FIFA Fan Fest del Zócalo tienen costo y se ofrecen en los puntos de venta instalados sobre la plancha, pero también hay vendedores que recorren el lugar.

Entre las opciones exhibidas se encuentran:

Alimentos

Bolsa de papas de 70 g: $80.00

Banderillas de salchicha por pieza: $150.00

Boneless con papas: $190.00

Cacahuates japoneses de 90 g: $80.00

Chilaquiles verdes: $200.00

Choripán: $170.00

Marquesita: $120.00

Palomitas: $170.00

Pizza individual: $150.00

Quesabirrias: $200.00

Sándwich de pollo: $180.00

Tacos de arrachera por orden: $200.00

Tacos de canasta por orden: $100.00

El menú del FIFA Fan Fest del Zócalo está expuesto en la zona de comida. Foto: Carlos Odín / EL UNIVERSAL

Bebidas

Agua embotellada de 600 mL: $90.00

Agua mineral de 600 mL: $120.00

Cerveza sin alcohol de 1 L: $220.00

Refresco de 600 mL: $120.00 e incluye vaso conmemorativo del Mundial

Combos

Agua y alimento: $280.00

Agua y snack: $155.00

Bebida y snack: $185.00

Cerveza sin alcohol y alimento: $410.00

Refresco y alimento: $310.00

Leer también Los alimentos ricos en magnesio para cenar

¿Cómo comprar alimentos y bebidas en el FIFA Fan Fest del Zócalo?

De acuerdo con la información oficial de la FIFA, estos alimentos y bebidas se deben pagar con una tarjeta con tecnología Cashless, misma que es posible obtener dentro del espacio o a través de su aplicación. Tiene un costo de $20.00 y es recargable.

[Publicidad]

Los aficionados también pueden realizar sus compras con tarjetas de débito y crédito. No se aceptan pagos con efectivo, y el ingreso con comestibles tampoco está permitido.

Para comprar alimentos o bebidas en el Fan Fest del Zócalo, debes hacer fila. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Si planeas asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo, considera incluir en tu presupuesto un monto extra comer, pues recuerda que esta experiencia mundialista va más allá de los 90 minutos de juego.

Leer también Tipos de sushi que debes de conocer

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters