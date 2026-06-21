El aguacate es un alimento indispensable en las cocinas mexicanas, pues prácticamente complementa diversas preparaciones como las flautas, tortas, ensaladas y hasta caldos. Pero además, beneficia al cuerpo gracias a sus nutrientes.

Sin embargo, como todo alimentos, es importante consumirlo en porciones adecuadas. Si quieres saber por qué, en Menú te lo explicamos.

¿Cuál es el origen del aguacate?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el aguacate era un alimento presente en la alimentación de las culturas de Mesoamérica. Sin embargo, las primeras evidencias de su consumo fueron encontradas en la Cueva de Coxcatlán, ubicada en el Valle de Tehuacán, Puebla.

En las culturas prehispánicas, no era solo un alimento, sino que también tenía una importancia simbólica, medicinal y económica.

Como dato curioso, su nombre proviene del náhuatl ahuacatl, que significa "testículo" y hace referencia a la forma del fruto. Particularmente, los mexicas lo recibían como tributo de algunas regiones conquistadas, y documentos como el Códice Florentino registran distintas variedades conocidas antes de la llegada de los españoles

El origen del aguacate proviene de Mesoamérica, pero sus primeros registros comestibles fueron hallados en Puebla. Foto: Unsplash

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¿Qué nutrientes aporta el aguacate?

En la alimentación ancestral, el aguacate era una fuente valiosa de grasas y energía, complementando dietas basadas en maíz, frijol, chile y otros productos de la milpa. Se consumía fresco, en salsas y preparaciones como el guacamole actual.

Según información de la Secretaría de Salud, este alimento es altamente saludable porque posee 15 nutrientes esenciales, cuyos beneficios son:

Calorías, que aportan energía.

Carbohidratos, que también proporcionan energía sostenida.

Proteínas, de origen vegetal con alta calidad.

Fibra, que beneficia al sistema digestivo.

Grasas monoinsaturadas, entre ellas, el ácido oleico que regula el colesterol.

Vitaminas A, B, C y E, que favorecen a la visión, protegen al sistema inmunológico, reducen el daño oxidativo en las células y mejoran la apariencia de la piel.

Potasio, magnesio, hierro, calcio y sodio, que controlan la presión arterial, mejoran el funcionamiento muscular y transportan oxigeno a la sangre.

¿Qué pasa si consumes aguacate todos los días?

1. Corazón sano

El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, responsable de conservar los niveles de colesterol saludables.

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Su consumo puede ayudar a reducir el colesterol LDL ("malo") y aumentar el colesterol HDL ("bueno"). De igual manera, su potasio regula la actividad eléctrica y el ritmo de los latidos, esto de acuerdo con el National Institutes of Health.

2. Buena digestión

Una porción de este alimento contiene la cantidad necesaria de fibra para mejorar la salud digestiva, debido a que previene el estreñimiento, aporta una sensación de mayor saciedad y disminuye la glucosa.

¿A qué se debe esto último? El Centers for Disease Control and Prevention explica que la fibra es la responsable de estabilizar el azúcar en sangre.

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3. Piel, cabello y uñas fuertes

El aguacate, al ser fuente de vitaminas E, C y antioxidantes, ayuda a combatir los radicales libres que provocan el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas o que reducen significativamente la producción de colágeno.

Asimismo, sus grasas saludables contribuyen a mantener la piel hidratada y mejorar su elasticidad. Y otro beneficio es que fortalece el cabello y previene el quiebre de las uñas.

El agucate es rico en fibra, minerales, vitaminas y mucho más. Foto: Unsplash

4. Disminuye el riesgo de cataratas

Debido a sus antioxidantes como la luteína y zeaxantina, que se concentran naturalmente en la retina del ojo, el consumo de este fruto puede reducir las probabilidades de desarrollar cataratas, sobre todo en adultos mayores.

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5. Combate la inflamación en articulaciones

La artritis es una enfermedad que provoca dolor y disminuye la movilidad en las articulaciones. No obstante, las grasas monoinsaturadas, antioxidantes y vitaminas del aguacate permiten reducir dichos efectos gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

El aguacate beneficia a la salud cardiovascular y digestiva. Foto: Unsplash

Como podrás ver, el aguacate ofrece muchos beneficios para la salud del cuerpo. Eso sí, es importante moderar las porciones conforme el plan alimenticio, el estilo de vida y la actividad física de cada persona.

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